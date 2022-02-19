"Не потрібно нам говорити про дати вторгнення. Ми готові захищати свою землю" - Зеленський

"Не потрібно нам говорити про дати вторгнення. Ми готові захищати свою землю" - Зеленський

Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

Українці готові захищати свою державу кожного дня.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції сказав президент Зеленський.

"Щоб дійсно допомогти Україні не потрібно постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, які. Завтра в Україні День Героїв Небесної сотні. 8 років тому українці зробили свій вибір. Багато хто віддав за цей вибір життя", - сказав президент.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, після вторгнення до України Росія планує вбити та арештувати політиків, активістів, журналістів та російських і білоруських дисидентів.