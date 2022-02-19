Не потрібно очікувати символічного кроку: Кулеба закликав Захід не зволікати з санкціями проти РФ

Не потрібно очікувати символічного кроку: Кулеба закликав Захід не зволікати з санкціями проти РФ

Кулеба зауважив: треба переходити до дій.

Країнам Заходу не варто очікувати символічного кроку, аби накласти на Росію санкції: особливо, якщо цей крок - це вторгнення до України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час українського ланчу в Мюнхені, пише РБК.Україна.

За його словами, відмова вводити привентивні санкції проти РФ на тлі агресії - є проблемою. "Не треба чекати, коли російський воїн з російським прапором в руках перетне кордон. Не потрібно очікувати символічного кроку для введення санкцій", - наголосив міністр.

Кулеба зауважив: треба переходити до дій, а не вичікувати підходящого моменту. Мовляв, санкції можна вводити вже за те, що Кремль зробив на сьогоднішній момент. "Наприклад, Росія видавала паспорти жителям окупованих територій, але її за цю насильницьку паспортизацію ніхто не покарав", - каже очільник укрраїнського МЗС.

Як повідомлялося, за вторгнення до України Російська Федерація може потрапити під санкції, зокрема вони включатимуть заборону на в'їзд російських олігархів, заявила міністрерка закордонних справ Великої Британії Лізз Трасс на Мюнхенській конференції з безпеки. За її словами, також йтиметься про обмеження на ринках капіталів.

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