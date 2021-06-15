"Не повинен використовуватися для шантажу України" – кандидат у канцлери ФРН про "Північний потік-2"

За словами претендента на посаду німецького канцлера, "Північний потік-2" - це економічний проєкт, який потрібен для енергопостачання.

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" не має бути використаний для шантажу України. Водночас він висловив свою підтримку проєкту, який зводять в обхід України.

Про це Лашет заявив в інтерв’ю DW.

Німецький політик висловив переконання, що "Північний потік-2" запрацює вже у 2021 році, і коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. Він запевнив, що така домовленість існує на європейському рівні.

"Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу", - сказав Лашет.

Крім того, він позитивно оцінив рішення американської адміністрації відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2".

Говорячи про транзит газу, Лашет додав, що дозвіл завжди видається на певний час.

"І колись ми відмовимося від газу. Ми перебуваємо на шляху до кліматичної нейтральності. І цю магістраль можна було б використовувати, наприклад, для транспортування водню. Тому для чого б вона не використовувалася, це питання буде обговорюватися в межах двосторонніх відносин. Проте те, що трубопровід буде збудований, з цим довелося погодитися і США. і я радий, що президент Байден відмовився від санкцій, які ввів президент Трамп", - додав він.

Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "Північний потік-2" - "це виклик не лише Україні, а й для Польщі, для багатьох країн, які розуміються, що таке РФ". За його словами, наразі українські дипломатичні співробітники роблять все необхідне, щоб припинити цей проєкт, але це складні процеси, адже, з його слів, є "потужні гравці на території Європи, які зацікавлені в співпраці з РФ". Секретар РНБО заявив, що це Німеччина і Франція.

Своєю чергою, 4 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2" завершене. Другу нитку продовжують укладати.

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