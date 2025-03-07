"Не повноцінні миротворці": Кулеба сумнівається, що європейці стримають Путіна

Ексміністр закордонних справ вважає, що ефективність європейських сил в Україні у запропонованому форматі буде невеликою.

Присутності підрозділів європейських армій на території України недостатньо, якщо вони не будуть розташовані між сторонами, які перебувають у військовому конфлікті.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі виданню “Труха”.

За його словами, європейські країни не зможуть забезпечити “справжніх” миротворців, які стоятимуть на лінії фронту, зважаючи на її величезну протяжність.

“Таку кількість солдатів, техніки, грошей ніхто не витратить. Те, про що говорять — давайте надішлемо якісь підрозділи, щоб вони були на території України — це не миротворці, це називається фактор присутності”, — зазначив український дипломат.

Кулеба зазначив, що потрібно вітати появу британських, німецьких, французьких, нідерландських військових на території України, але, на його думку, їхня ефективність буде невеликою.

“Треба бути об’єктивними — це не будуть повноцінні миротворці. І друге — це Путіна не стримає, він буде бити по тих місцях, де жодних миротворців не буде”, — припустив ексміністр.

Нагадаємо, уряд Великої Британії в середу, 5 березня, провів переговори з представниками майже 20 країн, зацікавлених в участі в "коаліції добровольців", очолюваній Британією та Францією. Місія коаліції – розгортання миротворчих сил в Україні після укладення мирної угоди.

Читайте також: