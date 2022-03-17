"Не пробачимо жодної вбитої душі": Зеленський про масові вбивства українців росіянами

Президент порівняв обстріли Маріуполя з блокадою Ленінграда під час Другої світової війни.

В Україні продовжують гинути люди від обстрілів російських окупантів. 16 березня відбулися два масові вбивства – у Чернігові та Маріуполі Донецької області.

"У Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі по хліб. Уявіть собі. Десять загиблих. У Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей... Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми. З нашим Маріуполем. З Донецькою областю...", - сказав у нічному відеозверненні 17 березня президент України Володимир Зеленський.

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Він звернувся до громадян Росії:

"Громадяни Росії! Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої світової війни? Кого ви наслідуєте?".

"Ми не забудемо кожного, чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі. Вічна памʼять усім жертвам цього терору! Усім жертвам війни, розвʼязаної російською державою", - зазначив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

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