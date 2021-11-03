Не пробув на посаді і пів року: Рада підтримала відставку очільника Мінекономіки Любченка

Не пробув на посаді і пів року: Рада підтримала відставку очільника Мінекономіки Любченка

Напередодні він написав заяву про звільнення з посади.

Верховна Рада 3 листопада підтримала відставку першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка.

"За" проголосувало 320 нардепів.

До слова, Олексій Любченко став віцепрем'єром – міністром економіки 20 травня 2021 року. Раніше він обіймав посаду голови Державної податкової служби.

Біографія Олексія Любченка

Олексій Миколайович Любченко народився 21 вересня 1971 року у селі Орловець Черкаської області. Він з відзнакою закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "Економічне і соціальне планування". Доктор економічних наук, вільно володіє німецькою мовою.

Працював:

на Смілянському машинобудівному заводі.

1993—1994 — експерт програми "Макроекономіка" Центру ринкових реформ у Києві. Повернувся до Сміли і працював в міськраді.

1994—1995 — старший економіст міської ради,

1995—1997 — завідувач відділу комунальної власності та підприємництва.

На початку 1998 року був призначений начальником управління економіки та майна. Був заступником мера з питань діяльності органів ради.

Від вересня 1998 до лютого 1999 — заступник начальника управління з питань економіки Черкаської ОДА.

Перейшов на роботу до Державної податкової адміністрації в Кіровоградській області. Заступник голови, від травня 1999 року — перший заступник голови адміністрації.

У лютому 2003 року став головою Державної податкової адміністрації у Черкаській області. Від вересня 2007 року — докторант Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України.

Вересень 2009 — червень 2011 — заступник голови Державної податкової адміністрації.

До лютого 2012 року — директор Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби.

Від липня 2014 — помічник народного депутата Віктора Тимошенка.

2014—2015 — радник голови Державної фіскальної служби.

Лютий 2012 — липень 2014, та від жовтня 2015 року — перший віце-президент ПАО "Украгрохімхолдинг".

Від 29 квітня 2020 — голова Державної податкової служби України.

19 травня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав кандидатуру Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки.

Перший віцепрем'єр та міністр економіки Олексій Любченко йде у відставку | Новини України

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