Не проходять "фільтрацію" та потрапляють "на підвали": Верещук пояснила причини для евакуації з Херсонської та Запорізької областей

Про це заявила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, - пише Укрінформ.

"Це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення", - зазначила посадовиця.

Вона закликала громадян виїжджати у будь-яких напрямках, навіть через окупований Крим.

Також евакуація необхідна, бо 30% населення тимчасово окупованих РФ районів не проходять так звану "фільтрацію", влаштовану окупантами.

До того ж росіяни забирають "на підвали" осіб, яких вважають небезпечними, і переважно це чоловіки, резюмувала віцепрем'єр.

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Нагадаємо, що росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню.

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