Реклама

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час міжрегіонального круглого столу «Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях».

«Держава має не просто гарантувати медичну допомогу, а й забезпечити людям реальну можливість лікуватися. Кожен українець повинен мати можливість звернутися до лікаря, отримати необхідну допомогу, придбати призначені медикаменти й не обирати між власним здоров’ям та найнеобхіднішими потребами родини. Для цього потрібні конкретні рішення — належне фінансування лікарень, підтримка медиків і фармацевтів, доступні ліки та збереження аптечної мережі. Особливої уваги потребують прифронтові громади, де всі ці проблеми загострюються через війну. Якщо людина не може потрапити до лікаря або придбати необхідні ліки, для неї будь-які державні гарантії залишаються лише словами», — наголосив Терехов.

Реклама

Він зазначив, що в умовах постійних обстрілів прифронтові громади та люди, які в них живуть, потребують окремих державних рішень, щоб зберегти медичні заклади, втримати фахівців і забезпечити людям доступ до ліків та лікування.

Реклама

«Неможливо сьогодні застосовувати підхід, за якого ми будемо компенсувати всім однаково», — підкреслив очільник АПМГ.

Він пояснив, що медичні заклади прифронтових громад працюють у принципово інших умовах, ніж лікарні в тилу. Вони зазнають пошкоджень, потребують додаткового захисту й резервного забезпечення, а їхні працівники щодня ризикують життям. Тому система державного фінансування має враховувати ці обставини.

Мова про окремий напрям державного фінансування захищеної медичної інфраструктури, а також резервного електро- й теплопостачання. Громади мають отримати ресурси, необхідні не лише для відновлення пошкодженого, а й для стабільної роботи лікарень в умовах постійних загроз.

Окремо Ігор Терехов звернув увагу на кадрову проблему. Через небезпеку та складні умови праці медичні працівники виїжджають із прифронтових територій, і громади ризикують втратити фахівців, без яких неможливо забезпечити повноцінну допомогу.

Реклама

Серед можливих рішень він назвав доплати за роботу в умовах підвищеного ризику, страхування життя та здоров’я, компенсації й додаткові соціальні гарантії.

Ще один важливий напрям, який окреслив голова АПМГ — доступність лікарських засобів і збереження аптек. Російські атаки на фармацевтичне виробництво, складські приміщення та аптечну інфраструктуру створюють додаткові загрози для постачання ліків. Водночас аптечні заклади на прифронтових територіях працюють за складнішої логістики та під постійною загрозою обстрілів.

«Без медичної інфраструктури, без фармації не буде країни, не буде людей», — підкреслив голова Асоціації.

За підсумками обговорення Ігор Терехов як голова Асоціації прифронтових міст та громад запропонував до розгляду резолюцію з рекомендаціями щодо доступності медичної та фармацевтичної допомоги. Документ містить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо підтримки медпрацівників, захисту медичної інфраструктури та збереження доступу мешканців прифронтових територій до лікування та ліків.

Реклама

Документ після узгодження спрямують до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України, профільних комітетів Верховної Ради.

Новини партнерів