Не просто перемога до 9 травня: військовий експерт розповів про плани окупантів в Україні

Не просто перемога до 9 травня: військовий експерт розповів про плани окупантів в Україні

В Україні найближчим часом можливе загострення через те, що президентові Росії Володимирові Путіну потрібна гарна картинка до 9 травня.

Ситуація на фронті може стати гарячішою.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише 24 канал.

"До 9 травня їм (росіянам – ред.) потрібно показати не просто перемогу. Вони хочуть показати потужну картинку потужної пропаганди, присвяченої до 9 травня", – сказав експерт.

Він уточнив, що Росія планує організувати постановку битви часів Другої світової війни – коли рухатимуться танки, артилерія, важке озброєння.

"Найімовірніше, вони пробуватимуть робити це у місцях із найпридатнішими умовами – де є степ, менш лісиста місцевість, кращі умови для проходження техніки", – припустив Мусієнко.

Він також спрогнозував, що у найближчі дні російські війська намагатимуться прориватися, адже окупантам потрібна картинка, щоб показати, ніби вони наступають.

"Варто очікувати, що ситуація дещо стане гарячішою. Вона може загострюватися", – попередив експерт.

Нагадаємо, аналітики з групи Conflict Intelligence Team висловили думку, що незалежно від результатів битви на Донбасі для Росії, її війська не зможуть продовжити наступ без оголошення мобілізації. А на такий крок Кремль не наважиться.

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