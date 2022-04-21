Не просто перемога до 9 травня: військовий експерт розповів про плани окупантів в Україні

В Україні найближчим часом можливе загострення через те, що президентові Росії Володимирові Путіну потрібна гарна картинка до 9 травня.
Ситуація на фронті може стати гарячішою.
Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише 24 канал.
"До 9 травня їм (росіянам – ред.) потрібно показати не просто перемогу. Вони хочуть показати потужну картинку потужної пропаганди, присвяченої до 9 травня", – сказав експерт.
Він уточнив, що Росія планує організувати постановку битви часів Другої світової війни – коли рухатимуться танки, артилерія, важке озброєння.
"Найімовірніше, вони пробуватимуть робити це у місцях із найпридатнішими умовами – де є степ, менш лісиста місцевість, кращі умови для проходження техніки", – припустив Мусієнко.
Він також спрогнозував, що у найближчі дні російські війська намагатимуться прориватися, адже окупантам потрібна картинка, щоб показати, ніби вони наступають.
"Варто очікувати, що ситуація дещо стане гарячішою. Вона може загострюватися", – попередив експерт.
Нагадаємо, аналітики з групи Conflict Intelligence Team висловили думку, що незалежно від результатів битви на Донбасі для Росії, її війська не зможуть продовжити наступ без оголошення мобілізації. А на такий крок Кремль не наважиться.
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