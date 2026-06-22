«Не приймаємо прапор Бандери»: Навроцький різко звернувся до Зеленського на тлі скандалу

Зеленський та Навроцький / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського після його крайньої заяви про політичну боротьбу у країні. Глава Польщі відкинув звинувачення очільника України та зазначив, що у ситуації із УПА поляки «не приймають червоно-чорний прапор Бандери».

Про це повідомляє польське видання Polsat News.

Навроцький спростував заяву Зеленського, що позбавлення Ордена Білого Орла — це внутрішньополітичні чвари в Польщі. Тут він згадав Бандеру та сказав, що поляки «розуміють, які злочини скоїли українські націоналісти».

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«Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють злочини, які українські націоналісти скоїли на польській землі. Які ж це були драматичні моменти. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того факту, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний прапор Бандери», — прокоментував він.

Президент Польщі звернувся до Зеленського і сказав, що він «помиляється».

«Володимире, шановний пане Президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам та польським дітям. Президент Зеленський помиляється, дякую», — додав він.

Зеленський відреагував на позбавлення Ордена Білого Орла Навроцьким

Коментуючи рішення Навроцького позбавити його Ордена Білого Орла, Зеленський в інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур наголосив, що останні дії Польщі — «це політична боротьба, яка може погано закінчитися». Він вважає, що Навороцький бореться за прем’єрське крісло своєї партії у прем’єра Туска і такими діями намагається об’єднати народ.

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Зеленський пояснив своє рішення, яке викликало дипломатичний скандал, присвоїти почесне найменування «імені Героїв УПА» підрозділу ССО ЗСУ. За його словами, це була ініціатива самих бійців.

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