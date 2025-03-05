Не Путін: в РНБО повідомили, хто виграє від призупинення допомоги США для України

Прискориться вплив КНР в світі.
Сполучені Штати Америки призупинили міжнародну допомогу для України. Від цього виграє Китай. Особливо - в Африці.
Про це заявив очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Саме Китай заповнює всі ніші, де немає американських грошей, власними інвестиціями в інфраструктуру. Поширення китайського впливу прискориться не тільки там. Це також шанс для Європи", - наголосив він.
Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. Зокрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.
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