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Не Путін: в РНБО повідомили, хто виграє від призупинення допомоги США для України

Не Путін: в РНБО повідомили, хто виграє від призупинення допомоги США для України

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Прискориться вплив КНР в світі.

Сполучені Штати Америки призупинили міжнародну допомогу для України. Від цього виграє Китай. Особливо - в Африці. 

Про це заявив очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Саме Китай заповнює всі ніші, де немає американських грошей, власними інвестиціями в інфраструктуру. Поширення китайського впливу прискориться не тільки там. Це також шанс для Європи", - наголосив він. 

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. Зокрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань. 

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