Не Путін: в РНБО повідомили, хто виграє від призупинення допомоги США для України

Сполучені Штати Америки призупинили міжнародну допомогу для України. Від цього виграє Китай. Особливо - в Африці.

Про це заявив очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Саме Китай заповнює всі ніші, де немає американських грошей, власними інвестиціями в інфраструктуру. Поширення китайського впливу прискориться не тільки там. Це також шанс для Європи", - наголосив він.

Нагадаємо, видання The Economist оцінило наслідки припинення допомоги від США. З окрема, у статті йдеться про те, що через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.

Читайте також: