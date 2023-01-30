Не роби іншому зла, і собі не нашкодиш: в МЗС України прокоментували вибухи в Ірані

Тимчасовий повірений України був викликаний на зустріч в МЗС Ірану.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook 30 січня.

"Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам невідома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, в Ірані декілька великих військових об'єктів були атаковані безпілотниками-камікадзе. За неофіційними даними, вибухи пролунали, зокрема, на заводі з виробництва безпілотників Shahed та нафтопереробному підприємстві.

Відповідальність за атаки не взяла на себе жодна організація чи країна. Аналітики й оглядачі впливових ЗМІ припускають, що за вибухами стоїть Ізраїль, який прагне завадити мілітаризації Ірана і реалізації іранської ядерної програми. Ізраїльські офіційні особи цю інформацію не коментують.

Між тим, як зазначають експерти, вибухи стали допомогою для України від "невідомих союзників", оскільки тепер Ірану буде складніше постачати дрони Shahed до Росії.

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