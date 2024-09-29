Не розраховувати на перемогу: сенатор зі США назвав, яким бачить закінчення війни в Україні

Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що війна РФ проти України має закінчитися переговорами, а на перемогу Києва не варто розраховувати.

Про це пише Politico.

"Я не на стороні Росії, але, на жаль, реальність полягає в тому, що війна в Україні закінчиться врегулюванням шляхом переговорів", – сказав Рубіо. "І я вважаю, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів впливу на ці переговори".

Сенатор не розуміє, чому не можна прямо визнати це, підтримуючи ідею Трампа про мирні угоди. На думку Рубіо, навіть адміністрація Байдена визнала б, що кінцевим результатом є переговори.

"Ми сподіваємося, що коли цей час (для переговорів – Ред.) настане, з українського боку буде більше важелів впливу, ніж з російського. На мою думку, це справді мета", – говорить Рубіо. "Я думаю, що саме це намагається сказати Дональд Трамп, але він скаже це як бізнесмен. Але Байден навіть не скаже нам, що таке перемога".

Водночас, сенатор ухилився від відповіді на питання про те, чи поділяє він думку кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса про те, що Україна, ймовірно, буде змушена віддати частину території. Рубіо тактично сказав, що результати перемовин визначатимуть сторони і висловив сподівання, що буде забезпечено суверенітет України.

"Найголовніше – щоб ці військові дії припинилися і Україна могла повернутися до відновлення економіки, а люди могли повернутися додому. Мільйонам людей довелося покинути цю країну. Це було руйнівним для них. Але ці переговори будуть залежати від них.Я просто хочу, щоб у них було більше важелів впливу, ніж у Путіна", – каже американський політик.

Крім того, він згадав і про фінансову допомогу США Україні:

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"Я думаю, що ми, як американці, вкладаємо мільярди доларів, і важливо, щоб, вкладаючи ці гроші в ці зусилля, ми говорили американським платникам податків: "Ось на що підуть ці гроші". Зрештою, це ж не нескінченна війна, чи не так?"

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський пояснив, що змусить диктатора Путіна закінчити війну.

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