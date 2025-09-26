У Москві відповіли на попередження Європи щодо збиття літаків РФ

Речниця російського МЗС Марія Захарова / © Associated Press

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення у західних ЗМІ про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ у разі подальших нахабних порушень повітряного простору членів НАТО.

Як повідомляє кремлівське агентство ТАСС, про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

На запитання про публікацію Bloomberg, де з посиланням на джерела розповідають про передане Росії попередження, Захарова заявила, що «не розуміє, про що це», а далі назвала такі зливи ЗМІ «нагнітанням».

«Я це бачила, але взагалі не розумію, про що це. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства», — заявила речниця, додавши, що це «новина в лапках» і її «зліпили, щоб розвивати тему абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейців».

«Мені здається, це робиться умисно й спеціально з метою зробити гучнішими заяви представників країн ЄС, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу довкола Росії і загалом майбутнього європейського континенту…. Безперервно говорять про потребу мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинуваченням там у безпілотниках, кібератаках і так далі», — додала Захарова.

За даними Bloomberg, очільники посольств Британії, Німеччини та Франції на «напруженій зустрічі у Москві» висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня.

НАТО готове збивати російські літаки

Нагадаємо, цього тижня європейські дипломати передали Кремлю чітке попередження про те, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору повною силою, зокрема і збиттям російських літаків. Це попередження, висловлене на тлі безпрецедентної хвилі інцидентів з дронами та літаками над Східною Європою, демонструє нову межу напруженості між Заходом і Москвою.

Що передувало

Нагадаємо, російські дрони останнім часом все частіше можна побачити над країнами Альянсу.

Так, у Данії за останні кілька днів закривали аеропорти через загрозу безпілотників.

Міністр оборони Данії Троельс заявив, що повторна поява невідомих безпілотників над територією Данії, зокрема поблизу військових об’єктів — це гібридна атака.

Крім того, невідомі дрони помічені над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції.