«Не сяде за серйозні переговори»: Сибіга назвав умову, за якої Росія не піде на мир

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Москва не погоджуватиметься на повноцінні мирні переговори, поки розраховуватиме досягти своїх цілей за допомогою зовнішнього тиску на Київ.

Про це глава українського МЗС написав у соціальній мережі X.

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За словами Сибіги, Кремль прагне реалізувати цілі повномасштабного вторгнення не лише завдяки військовим діям, а й шляхом примушування України до поступок за допомогою інших держав.

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«Поки Росія вірить, що може досягти цілей свого вторгнення — цілей, які вона не може досягти на полі бою, — змусивши когось тиснути на Україну, щоб та капітулювала, вона не сяде за серйозні переговори», — наголосив міністр.

Він підкреслив, що досягнення справедливого миру потребує збереження єдності міжнародних партнерів і послідовного посилення тиску на державу-агресора.

Сибіга також відреагував на заяву помічника президента РФ Юрія Ушакова, який визнав, що в Москві розраховували на тиск адміністрації США на Україну після саміту на Алясці.

За задумом російської сторони, Вашингтон мав би схилити Київ до територіальних поступок. Однак зі слів Ушакова випливає, що очікуваного розвитку подій у Кремлі не дочекалися.

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На тлі цих заяв очільник українського МЗС наголосив на важливості продовження міжнародної допомоги Україні та посилення тиску на Москву. За його словами, міжнародна єдність залишається важливим чинником у досягненні справедливого миру.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський попередив, що передчасне послаблення санкцій може позбавити Захід важливого важеля тиску ще до того, як стане зрозумілим результат переговорів.

Ми раніше інформували, що у Кремлі заявили, що після 4 листопада Росія готова повернутися до переговорного процесу в тристоронньому форматі за участю США та України.

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