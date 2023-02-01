"Не слід марнувати час": Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить заявки Швеції на вступ до НАТО. Мовляв, для Стокгольма закриті двері до Альянсу.

Про це турецький лідер заяви, виступаючи на з'їзді своєї партії, пише Anadolu.

Видання пише, що Ердога різко прокоментував недавні протести у Стокгольмі, де спалили Коран. Зі слів Ердогана, Швеція старається марно, оскільки після цього Анкара не погодить її заявку на членство.

"Швеції не слід марнувати час. Доки ти дозволятимеш спалювати наше священне писання - Коран, рвати його, а на цьому фоні не діятимуть твої правоохоронці, ми не скажемо "так" твоєму вступу до НАТО", - сказав президент.

Своєю чергою, наголосив він, Туреччина позитивно ставиться до наміру Фінляндії приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

Напруження між Анкарою та Стокгольмом

Кілька тижнів тому Ердоган вперше публічно назвав умову, за якої він погодиться схвалити вступ Швеції до НАТО. За його словами, країна повинна видати Анкарі близько 130 терористів. Втім, Стокгольм цього не робить.

Втім, згодом виникло нове загострення між країнами. Причиною стала акція лідера ультраправої партії Расмуса Палудана, який 21 січня прилюдно спалив біля посольства Туреччини в Стокгольмі примірник Корану.

До слова, до цього під час акції курдської організації у Стокгольмі біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента. Тоді речник Ердогана Фахреттін Алтун назвав акцію "доказом того, що шведська влада не зробила необхідних кроків проти тероризму, як вона стверджувала останнім часом".

Тим часом у Швеції прокоментували незадоволення Туреччини щодо вступу до Альянса. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрьом каже, що країна перебуває на останніх етапах перемовин із Анкарою щодо членства в НАТО.

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