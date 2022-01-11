"Не спеши ты нас хоронить": Стефанчук відреагував на власну "смерть" в ефірі телеканалу "Рада"

"Не спеши ты нас хоронить": Стефанчук відреагував на власну "смерть" в ефірі телеканалу "Рада"

Під час ефіру телеканал "Рада" випадково "поховав" Стефанчука.

Спікер Верховної Ради з гумором відреагував на казус, який трапився в прямому ефірі парламентського телеканалу "Рада". В сьогоднішньому етері телеканал випадково "поховав" голову ВР.

На своїй сторінці у фесбуці він опублікував допис з підписом "телекаканалу "Рада" і розмістив пісню групи Чайф "Не спеши ты нас хоронить". Пісня починається словами "А не спеши ты нас хоронить, А у нас еще здесь дела, Да и просто хотелось пожить".

Також читайте Французький телеканал втрапив у скандал, зобразивши окупований Крим як частину Росії

Під дописом користувачі підкреслили, що у Стефанчука "почуття гумору зашкалює", "суперова реакція", "Руслане Олексійовичу, рівень". Народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко написала під реакцією Стефанчука: "Почуття гумору підтверджує, що живий, і слава Богу".

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, телеканал "Рада" під час прямого ефіру ненароком "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. В ефірі повідомляли про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі. Цю сумну звістку коментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Водночас замість фото голови Європарламенту показали фото голови ВР. Ілюстратори телеканалу розмістили фото Стефанчука так, що знизу під його світлиною був напис "раптово помер".

Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко увірвався до прямого ефіру телеканалу "Рада", який вівся зі студії у стінах парламенту. Це сталося під час виступу голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Після зірваного ефіру Мережа "вибухнула" мемами.

Читайте також: