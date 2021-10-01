Не сприйняли всерйоз: американських військових не злякала гіперзвукова ракета КНДР

Не сприйняли всерйоз: американських військових не злякала гіперзвукова ракета КНДР

Вони вважають, що вона не буде загрозою для США.

У США військові вивчивши повідомлення про випробування в КНДР гіперзвукової ракети, вирішили, що подібне озброєння — не погроза для території США.

Про це заявив глава Об'єднаного командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) генерал ВПС США Глен Ван Херк, — пише "Інтерфакс".

"Я так розумію, що разведтовариство все ще оцінює заяви КНДР про випробування гіперзвукової ракети. За моїми оцінками, гіперзвукова зброя, яке, за твердженнями КНДР, там випробували, що не буде загрозою для США", — зауважив американський воєначальник на брифінгу в Пентагоні.

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Зауважимо, що влада КНДР називають розробку гіперзвукової ракети однієї з п'яти першочергових завдань на поточну п'ятирічку і відзначають, що її реалізація "просувається вперед".

До цього в розпорядженні Пхеньяна не було зброї такого типу.

КНДР раніше провела пуск двох балістичних ракет з повіту Яндок в провінції Пхенан-Намдо в сторону Японського моря. Снаряди пролетіли при висоті польоту 60 і більше кілометрів. Лідер КНДР Кім Чен Ин на випробуваннях не був присутній.

Раніше Північна Корея вранці у вівторок, 28 вересня, випустила щонайменше одну нерозпізнану ракету в бік Японського моря.

До цього — 11 і 12 вересня — Північна Корея провела пуски крилатих ракет великої дальності. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав інцидент провокацією. У відповідь Пхеньян виступив з його критикою.

Розвідка США заявила про нову серйозну загрозу – балістичну ракету, що випробовують в КНДР

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