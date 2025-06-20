Не "Стамбул": в МЗС сказали, що насправді потрібно для миру в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця / © Associated Press

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Формат переговорів України з Росією у Стамбулі не може суттєво змінити ситуацію з війною. Для настання миру чи хоча б припинення вогню потрібна зустріч на рівні президентів двох держав.

Про це перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав у інтерв’ю «Суспільному».

За словами дипломата формат перемовин у Стамбулі не може «істотно змінити ситуацію, що склалася», окрім домовленостей про обміни військовополоненими.

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«Враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена — сама себе уповноважила — приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню», — зауважив Кислиця.

Саме тому на двох раундах переговорів у Стамбулі українська делегація наполягала на необхідності підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

«Ми про це говорили і в травні, й у червні. У росіян натомість зовсім інша логіка ― що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери», — сказав заступник очільника МЗС.

Він наголосив, що «навряд чи можна досягти карколомних рішень» без зустрічі двох або й трьох лідерів — разом із президентом США Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Путіним, аби домовитися про закінчення війни. І от напередодні очільник Кремля сказав, що теж готовий до такої зустрічі, але лише на завершальному етапі стамбульських переговорів. Водночас російський диктатор зазначив — на кінцевому етапі під документами має стояти підпис «легітимної влади». Таким чином Путін вкотре натякнув на начебто «нелегітимність» Зеленського.

До слова, як заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, Москва готова узгодити дату нового раунду переговорів з Україною вже наступного тижня. Це рішення очікується найближчими днями.