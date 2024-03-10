"Не та людина, яка виступає із непродуманими словами": Портников про скандальну заяву Папи

Портников зауважив, що не тільки Папа Франциск, але й багато хто з політиків країн "глобального півдня" закликають Україну до переговорів.

Скандальна заява Папи Римського Франциска про те, що українці мають "витягти білий прапор" і погодитися на переговори з РФ, може здатися необачною і непродуманою тільки на перший погляд. Насправді Папа Римський – це зовсім не та людина, яка виступає із непродуманими заявами.

Таку думку висловив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников на своєму youtube-каналі.

Експерт припустив, що ці тези були потрібні понтифіку для того, щоб солідаризуватися із спільною позицією країн так званого "глобального півдня".

"Адже тенденцію щодо необхідності проведення перемовин ми спостерігаємо в останні місяці, навіть тижні, з все більшою інтенсивністю. Саме із цим пов'язано європейське турне китайського спеціального представника Лі Хуея, який відвідав Москву, європейські столиці і Київ", – каже Портников.

Аналітик нагадав, що під час своїх зустрічейі і у Москві, і у Києві, і у Брюселі Лі Хуей постійно наголошував на необхідності проведення перемовин між Росією та Україною. Про необхідність перемовин також говорив під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який пропонував свою країну в якості майданчика для таких консультацій.

Країни так званого глобального півдня "перевіряють настрій"

"...Країни так званого "глобального півдня" просто намагаються перевірити настрій після того, як закінчився український наступ на позиції російських окупантів на окупованих українських землях і почався російський наступ в бік української території, яка знаходиться під контролем легітимного уряду України. І ця перевірка настроїв є абсолютно очевидно", – зауважує експерт.

Портников зауважив, що не тільки Папа Франциск, але й багато хто з політиків країн "глобального півдня" можливо не так відверто, але абсолютно чітко говорять українській владі і народові:

"Ви маєте якнайшвидше почати перемовини з Росією і погодитися хоча б на ті умови, які сьогодні висуває президент РФ. Володимир Путін сповнений рішучості воювати стільки, скільки буде потрібно для остаточної ліквідації вашої держави. Так чи не варто зупинити ці спроби ліквідації вже зараз, погоджуючись із тими умовами, які будуть комфортні для російського президента і які дозволять вашій державі існувати хай навіть в якості країни у сфері впливу Російської Федерації", – передає думку країн "глобального півдня" Віталій Портников.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України. Там запевнили, що понтифік начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

Прокоментував слова Франциска також голова УГКЦ Блаженніший Святослав.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про останню заяву понтифіка про війну в Україні.

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