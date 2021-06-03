"Не те, що я обіцяв українцям": Зеленський відмовляється підписувати законопроєкт про брехню в деклараціях

Зеленський заявив, що не допустить ослаблення електронного декларування, адже це зокрема ставить під загрозу безвізовий режим.

Президент Володимир Зеленський накладе вето на законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях або їхнє умисне неподання, який 3 червня ухвалила Верховна Рада. Це зокрема через те, що в нього внесли правки, які дозволяють записувати майно на родичів і не декларувати його.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", – заявив Зеленський.

Документ ухвалили з низкою правок. Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані.

В ОП наголосили, що нова норма законопроєкту дозволить посадовцям переписувати дорогі машини і квартири, наприклад, на члена сім'ї, який нібито відмовляється надавати декларанту документи на це майно, що дозволить уникнути кримінальної відповідальності.

"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим"– додав Зеленський.

Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі. Водночас президент наголосив, що за неподання декларації та брехню в ній має має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність і передбачатися призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 червня, президент подав до Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. У документі вказано визначення, хто такі олігархи — це особи, які "мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору". В ОП запевняють, що законопроєкт не порушує права людей, які підпадають під визначення олігарха.

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