Не території: шокувальна правда, що є справжньою перепоною до миру в Україні

Відмова «фюрера» РФ Володимира Путіна від значущих західних гарантій безпеки для України є більшою перешкодою для майбутньої мирної угоди, ніж позиція Києва щодо передавання своїх територій окупантові.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що Кремль постійно намагається зобразити Україну як головну перешкоду на шляху до миру, щоб приховати власну відмову йти на поступки та брати участь у добросовісних переговорах. Окрім того, Москва постійно гальмує та затягує мирні перемовини та подвоює зусилля над досягненням початкових воєнних цілей Путіна.

Цілі включають повне виведення ЗСУ з територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей; відмову Києва від своїх прагнень до членства в НАТО та зобов’язання щодо нейтралітету; демілітаризацію і денацифікацію України; міжнародне визнання незаконних анексій РФ чотирьох українських областей та Криму в міжнародних угодах; та скасування всіх західних санкцій проти Росії.

Водночас Україна, наголошують в ISW, запропонувала значні поступки деяким вимогам Москви у своєму прагненні до миру — за умови, що Київ отримає гарантії безпеки.

«Кремль намагається відвернути увагу від того факту, що відмова РФ від компромісу є головною перешкодою на шляху до миру. Росія брехливо наполягає на тому, що небажання України йти на територіальні поступки без гарантій безпеки є єдиною перешкодою на шляху до миру, тим самим перенаправляючи тиск США з Росії до України», — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, бачить можливість маніпулювати процесом переговорів під керівництвом США, перетворивши його на ще один засіб, за допомогою якого Росія може досягти своїх незмінних військових та політичних цілей, яких їй не вдалося досягти майже за чотири роки війни.

Вимога країни-агресорки щодо виведення військ з Донбасу без попередніх умов та від припинення вогню для проведення переговорів є ще одним свідченням того, що Російська Федерація не прийме нічого, крім своїх повних військових вимог.

Ба більше, наголошують в Інституті вивчення війни, Москва постійно подвоює свої довоєнні вимоги, які виходять за межі України та включають вимоги НАТО, і зазначає, що Росія прагнутиме досягти цих цілей військовим шляхом, якщо не зможе — дипломатичним.

«Кремль прагне балансувати між демонстрацією сили своєму населенню та союзника, а також залученням США до переговорів у достатній мірі, щоб уникнути додаткового тиску Вашингтона, продовжуючи досягати своїх військових та політичних цілей в Україні», — додають в ISW.

Нагадаємо, губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом закликав діяти жорсткіше проти Путіна. У США вважають, що єдиним ефективним інструментом стримування російського диктатора є демонстрація сили, тоді як будь-які прояви слабкості лише заохочують агресора.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб наголошує, що Путін вже зазнав стратегічної поразки. Зокрема, з його слів, “фюрер” хотів зробити Україну російською, однак вона стала європейською.