"Не тільки КНДР": Політолог розповів, як Росія втягує Іран у війну проти України

Залучені північнокорейські військові до війни проти України — це не найголовніше зараз.

Російський диктатор Путін прагне підписати з Іраном договір аналогічний тому, який раніше був укладений з Північною Кореєю.

Таку думку в етері Еспресо висловив політичний експерт Олександр Морозов.

Він заявив, що залучені північнокорейські військові до війни проти України — це не найголовніше зараз.

"Путін нібито асиметрично відповідає на Курську область, як це не парадоксально. Тобто приблизно така метафора можлива, що у відповідь на те, що українські війська ввійшли на територію Курської області й утримують там, як і раніше, на вчора, 600 квадратних кілометрів, зі свого боку Путін міг би вдертися на територію Естонії з метою подальшої ескалації. Але він вдався до аналогічного насправді кроку, показуючи всьому Заходу, що він ламає стару концепцію відносин із КНДР, усю свою минулу участь у санкціях проти КНДР і переходить до повномасштабної співпраці, даючи цим зрозуміти, що далі Іран теж може опинитися в такому становищі", - заявив Морозов.

Він зазначив, що Кремль вже украв угоду з КНДР, а тепер в Москві кажуть, що це їх особиста справа, з ким підписувати безпекові договори.

"Звісно, це все не так, але Кремль це так подає", - зазначив Морозов.

На саміті БРІКС цього не сталося, але російський диктатор обіцяє, що аналогічна угода буде підписана з Іраном, після чого іранські війська зʼявляться на території Росії.

"У РФ будуть пояснювати це військовими навчаннями, тренуваннями, мовляв, вони опановують якусь техніку. При цьому у Кремлі говоритимуть, що так, ніяких обмежень немає, і вони можуть брати участь із боку Кремля у воєнних діях проти України. Так, це ескалація, це, безсумнівно, такий демонстративний крок Путіна, спрямований на те, щоб показати: немає ніяких мирних переговорів, ніякого перемир'я, не треба морочити собі голову перемир'ям, наші наміри ось такі, ми будемо далі створювати проблеми, зокрема й для міжнародної безпеки, буквально наочно конструюючи цю вісь: Росія – КНДР – Іран. Це, звісно, безумство. Але така наочна логіка Кремля зараз", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка повідомила, скільки солдатів з КНДР перекинула РФ до районів поблизу з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що експерти ISW пояснили, які далекосяжні наслідки матиме участь КНДР у війні проти України.

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