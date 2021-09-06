"Не тільки мир на наших умовах": головнокомандувач ЗСУ назвав справжню перемогу України у війні проти Росії

Залужний взяв участь у міжнародній конференції з гендерної освіти в секторі безпеки та оборони.
Справжньою перемогою України у війні проти Росії буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО.
Про це головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний у понеділок, 6 вересня, заявив на міжнародній конференції з гендерної освіти в секторі безпеки та оборони, повідомляє пресслужба Міноборони.
"Це унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави", - зазначив він.
За словами Залужного, для досягнення цієї стратегічної мети необхідно зробити багато домашніх завдань, зокрема, і у Збройних Силах.
"Це не просто перехід на стандарти НАТО в підготовці, управлінні військами, адмініструванні. Це перш за все ментальні зміни, які передбачають відданість цінностям і принципам, про які йдеться вище – поваги до прав людини, гідності і цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок", - резюмував він.
Нагадаємо:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив бажання проїхатися танком по Красній площі та Арбату.