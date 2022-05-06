Не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту - Зеленський про фінансову підтримку України

Не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту - Зеленський про фінансову підтримку України

Відбувся запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників донорської конференції, яка відбулася у Варшаві.

Про це він розповів у зверненні, - інформує Офіс президента.

"Це також елемент нашого захисту, елемент захисту всієї Європи. Бо не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту. А й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об'єднатись, щоб відновити Україну після цієї війни й дати стабільність і безпеку центру та сходу Європи. Маємо результат. Оголошено, що на цій конференції зібрано 6,5 мільярда доларів. І це добре. Але це лише частина того, що справді потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну", - сказав глава української держави.

На його думку, тому потрібен і сучасний аналог Плану Маршалла для України, потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій.

"Ми закликаємо до співпраці й підтримки кожного й кожну. Усіх, для кого свобода має значення. Тому сьогодні ж відбувся й запуск United24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. І я запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи. Початкова складова – це однойменна платформа для збору коштів на підтримку нашої боротьби. United24. Її головна мета – збільшити обсяг пожертв для України. Буквально декілька кліків – і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найбільш корисним саме зараз і саме для себе", - зауважив Зеленський.

Бо щомісяця Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. Загалом уже пораховано понад 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала.

"Тому кожен прояв підтримки, кожна щира допомога Україні мають значення", - резюмував Зеленський.

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