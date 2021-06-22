Не тільки здоров'я: в ЄС озвучили сфери життя, в яких коронавірус посилив проблеми

Пандемія поставила під загрозу здоров'я та життя і посилила економічну і соціальну нерівність.

Пандемія коронавірусу посилила проблеми з правами людини та демократією в багатьох частинах світу.

Про це заяви Рада ЄС в щорічній доповіді на цю тему, — пише "Інтерфакс"

"Глобальна пандемія не тільки поставила під загрозу наше здоров'я і життя, а й посилила економічну і соціальну нерівність, привела до зростання домашнього насильства та ущемила право багатьох дітей на освіту. Ми стали свідками звуження громадянського простору, розквіту дезінформації та зростання авторитарних тенденцій", — заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Також в той час, коли світ стикається з унікальними проблемами, зазначив він, ЄС зберігає свою провідну роль в підтримці прав людини, демократії та верховенства закону в межах своїх кордонів і по всьому світу.

За словами Борреля, одним з найбільш помітних дій ЄС по боротьбі з порушеннями прав людини стало встановлення в 2020 році спеціального режиму глобальних санкцій ЄС в області прав людини. Він назвав появу такого закону "справжнім проривом", ясним сигналом того, що порушення прав людини неприпустимі, де б вони не відбувалися.

У доповіді — понад 80 сторінок, які містить докладний розбір і оцінку Євросоюзом ситуації з правами людини та демократією в приблизно сотні країн за його межами.

Нагадаємо, що в Україні за станом на ранок 21 червня зафіксовано 323 випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 16 людей, ще 677 одужали.

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