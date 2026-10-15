"Не треба було починати": Путін пригрозив Україні через удари по НПЗ і Wildberries

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін вперше публічно визнав наслідки українських ударів по російських центрах обробки даних, маркетплейсах Wildberries та Ozon, а також нафтопереробних заводах.

Про це він заявив під час виступу на з’їзді «Деловая Россия».

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Російський диктатор підтвердив проблеми в роботі маркетплейсів Wildberries та Ozon через удари, а також визнав влучання по російських НПЗ. За його словами, у РФ не очікували таких дій від України. А тепер Кремль завдає ударів у відповідь.

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Крім того, Путін заявив, що Київ після цього звертається до міжнародних партнерів із проханням зупинити Росію. Диктатор також заявив, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, та заявив, про нібито наявність пошкоджень на об’єктах.

«Вони почали. Не треба було починати. Треба було перед тим як зробити цей крок, треба було як слід подумати про наслідки», — заявив Путін.

Раніше атаки на дата-центри «Яндекса» та «Сбера» спричинили масштабні збої у роботі низки російських цифрових сервісів та електронних торговельних майданчиків.

Нагадаємо, Кремль знову звинувачує Україну в нібито небажанні миру і навіть зриві енергетичного перемир’я.

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Попри це Зеленський заявив, що Сили оборони відновлять удари по російських нафтопереробних заводах після того, як США обмежили обмін розвідданими та роботу супутникового Інтернету Starlink для військових в Україні.

Варто зауважити, вночі проти 14 жовтня РФ масовано вдарила по енергетиці після «перемир’я». Через сильний обстріл щонайменше 600 тис. людей залишилися без електрики.

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