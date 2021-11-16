Не треба наганяти паніку: Арахамія про російські війська на кордоні з Україною

Не треба наганяти паніку: Арахамія про російські війська на кордоні з Україною

Політик нагадав, що декілька місяців тому теж було велике скупчення російських військ на кордонах, проте, завдяки тиску міжнародних партнерів, Росія не наважилася перейти у наступ.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що стягування російських військ до кордону України є "серйозним сигналом", проте не потрібно панікувати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

"Я насправді вважаю, що всі ці сигнали — серйозні, на них треба реагувати правильним шляхом. Але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві. Це важливо, тому що останнього разу, чотири чи п’ять місяців тому, теж було велике скупчення російських військ", — зазначив Арахамія.

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За його словами, тоді партнери та союзники України попередили Росію про можливі тяжкі наслідки у разі повномасштабного вторгнення.

Також Арахамія повідомив, що на цьому тижні розглянуть законопроєкти про посилення повноважень прикордонної служби. Закон надасть українським прикордонникам можливість правильно відповісти на загрози, які можуть виникнути на кордоні, зокрема — на імовірну навалу мігрантів з Білорусі.

"Ми ухвалили законопроєкт про національний спротив для того, щоб формувати так звану територіальну оборону та збільшити кількість Збройних сил в Україні. Ми працюємо з міжнародними партнерами та НАТО. У цьому році було 4 великих міжнаціональних навчань. Держава реагує зі всіма своїми інституціями", — підсумував він.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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