"Не треба тримати Україну на гачку реформ": Кулеба звернувся до ЄС

"Не треба тримати Україну на гачку реформ": Кулеба звернувся до ЄС

За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Водночас, він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні.

Про це він заявив на форумі "Ялтинська європейська стратегія", пише РБК-Україна.

За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами.

"Політичне рішення держав-членів ЄС прийняти іншу державу до своїх членів спирається не лише на реформи. Не треба тримати Україну на гачку реформ. Я за реформи. Але я трохи стомився від того, що чую, як інші держави напучують нас на необхідність проведення реформ, не говорячи правди: вони не хочуть нас приймати в ЄС не тому, що ми не готові, вони самі не готові", - переконаний Кулеба.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня завітав на Ялтинську міжнародну конференцію YES і взяв участь у дискусії "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання". Відповідаючи на запитання української і міжнародної преси, Зеленський розставив акценти у питаннях боротьби з коронавірусом, відносин зі США, Китаєм та ЄС, а також допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією.

Новини України: у Києві відкрився міжнародний форум "Ялтинська європейська стратегія"

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