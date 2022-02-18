"Не Україна ваш ворог": Резніков звернувся до жителів Донбасу, закликавши їх не вірити чуткам окупантів

"Не Україна ваш ворог": Резніков звернувся до жителів Донбасу, закликавши їх не вірити чуткам окупантів

Голова Міноборони вкотре наголосив, що Україна не збирається силою брати Донбас та Крим.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українська сторона не має намірів вчиняти силові дії щодо Донбасу чи незаконно окупованого Росією Криму. За його словами, Україна має намір повернути тимчасово окуповані Донбас та Крим лише політико-дипломатичним шляхом.

Про це заявив Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді 18 лютого.

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За словами голови Міноборони, Україна посилює оборону, але не має наміру здійснювати силові дії. Він запевнив, що держава продовжує рухатися політико-дипломатичним шляхом, а також діє в межах домовленостей та готова до будь-якого розвитку подій для оборони у разі нападу РФ.

"У нас немає намірів силових дій щодо Донбасу чи Криму. Не вірте подібним повідомленням. Звертаюся до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших місць: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. А ті, хто начебто хоче вас захистити від України. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив міністр оборони України.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не підтверджує відведення військ РФ від кордону. Але, за його словами, можливість повномасштабного вторгнення РФ до України зараз оцінюється як невисока.

Як повідомлялося, на Донбасі загострюється ситуація, обстріли з боку бойовиків не вщухають, поранені військові та мирні жителі.

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