"Не усвідомила, що воює не проти НАТО": Подоляк пояснив, чому наразі "немає про що говорити" з Росією

"Не усвідомила, що воює не проти НАТО": Подоляк пояснив, чому наразі "немає про що говорити" з Росією

Переговори України з Росією не відбуватимуться доти, допоки ця держава не зможе об'єктивно дивитися на ситуацію. РФ досі не усвідомила, що вона вже 85 днів воює проти України, а не проти НАТО.

Проте переговори – це також обов'язковий інструмент під час війни.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настоящее Время".

"На сьогодні, на жаль, Росія повернулася до такого первісного не зовсім виразного уявлення про світ і свою роль у світі, досі не усвідомила, що вона вже 85 днів воює проти України, а не проти НАТО, я ще раз наголошу. І, природно, це заважає їм адекватно сприймати і переговорний процес", – розповів Подоляк.

"Це ж як у людських стосунках. Якщо сторони не мають інтересу, не бачать взаємних точок обговорення, то їм не буде цікаво спілкуватися. Так само і в переговорному процесі. Немає про що говорити, немає ліній, що перетинаються, коли сторони готові виразно й об'єктивно, наголошую, логічно пояснювати свої мотиви. Важко слухати весь час, коли тобі кажуть: "У вас там нацисти", – пояснив радник голови ОП.

Водночас він наголосив, що переговори – це також обов'язковий інструмент під час війни. За його словами, є військова, дипломатична та переговорна складові. Але переговори – це майданчик, на якому сторони, по-перше, адекватно оцінюють себе, а по-друге, адекватно оцінюють перебіг бойових дій та, крім того, позицію своєї країни.

Нагадаємо, Ватикан заявив про готовність стати посередником для переговорів між Україною та Росією, якщо на це погодяться обидві сторони.