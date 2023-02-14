Не в змозі вирішувати масштабні виклики: Гутерреш анонсував модернізацію ООН

Зараз держави-члени організацій повинні підготуватися до роботи для зміцнення потенціалу організації в 21 столітті.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що держави-члени ООН повинні готуватися до роботи зі створення оновленої версії організації.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Гутерреш має намір підготувати аналітичну записку, присвячену баченню "ООН 2.0". У ній він обіцяє надати пропозиції щодо цифрових технологій, інновацій, прогнозування і поведінкових наук, які мають сприяти більш ефективній підтримці держав-членів ООН в найближчі роки.

"Організації Об'єднаних Націй недостатньо мати правильний порядок денний. Їй необхідні знання і досвід, щоб працювати з державами-членами для його реалізації. Нам потрібні нові навички, новий досвід, нові стратегії і програми", – пояснив Гутерреш.

Генсек ООН визнав, що зараз колективні механізми вирішення глобальних проблем не відповідають масштабам викликів.

"Нинішні форми багатостороннього управління, розроблені в минулу епоху, явно не відповідають сьогоднішньому складному, взаємопов'язаному, швидко мінливому і небезпечному світу. Цей рік має стати роком, коли ми закладемо основи для більш ефективної глобальної співпраці, здатної впоратися з сьогоднішніми викликами, а також з новими ризиками та погрозами у майбутньому", - додав Гутерреш.

Нагадаємо, у грудні 2022-го повідомлялося, що ООН вже кілька місяців ігнорує застосування в Україні іранських дронів. Тоді у МЗС наголосили, що постачання безпілотників іранського виробництва до РФ є порушенням резолюції Радбезу ООН 2015 року, і заявили, що очікують пояснень від ООН.

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