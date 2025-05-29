Не вам нас вчити: Вадефуль відповів РФ на критику через зброю для України

Йоганн Вадефуль/ / © Associated Press

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Кремль накинувся на Берлін через німецько-українську угоду з виробництва зброї. Втім, Москва не має права повчати ФРН міжнародному праву.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє CNN.

Голова німецького МЗС відкинув критику Кремля. Він наголосив, що реальність інша, де Росія “не провокує війну, а веде війну день у день, без жодного права, порушуючи міжнародні права”.

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“Ми не в тому становищі, щоб Москва повчала нас міжнародному праву або тому, що нам дозволено робити. Наскільки ми бачимо, Росія не готова припинити війну та повернутися до ситуації, коли в Європі панує мир", - наголосив Вадефуль.

Політик заявив, що Берлін стоїть поруч з Україною, яка “має захищати себе, свою територію, свій народ і міжнародне право від російської агресії”.

Обурення Москви

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Берлін допоможе Україні виробляти ракети без обмежень дальності. Втім, в Росії нахабно заявили, мовляв, це “додаткова провокація”, яка продовжить війну в Україні.

Обурилася Москва і через рішення про зняття обмежень на дальність ракет для використання про території РФ. Речник “фюрера” Дмитро Пєсков заявив, що “Берлін займає безвідповідальну позицію щодо ракет”.

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Дата публікації 19:46, 28.05.25 Кількість переглядів 49 Замість Taurus — українські ракети?! Про що в Німеччині домовились Зеленський та Мерц