"Не варто цього робити": у МЗС пригрозили Росії у разі нового нападу на Україну

"Не варто цього робити": у МЗС пригрозили Росії у разі нового нападу на Україну

У разі нового етапу агресії РФ понесе політичні, економічні та людські втрати, каже Кулеба.

Новий можливий напад Росії на Україну буде занадто дорого коштувати РФ. Наразі дипломати працюють над тим, щоб організувати високий рівень міжнародної підтримки, аби не було нової хвилі війни.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля", - заявив Кулеба.

За його словами, йдеться про політичне та економічне стримування Росії, а також військову допомогу Україні.

"У низці світових столиць розробляються конкретні економічні заходи, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв...У Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона понесе у разі нового етапу агресії", - додав міністр.

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.

Читайте також: