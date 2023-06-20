Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами - Маляр про контрнаступ

Нашим оборонцям доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ.

Противник не буде здавати позиції легко і ми повинні налаштуватись на те, що це буде жорсткий двобій.

Про це заявила заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр.

Власне те, що зараз і відбувається.

Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами. Бо критеріїв ефективності військових дій значно більше.

Операція, яка триває, має декілька завдань і військові ці завдання виконують.

Вони рухаються, бо повинні були рухатись. І найбільший удар ще попереду.

Попри те, що наші війська наступають на декількох напрямках півдня, ворог концентрує чимало своїх зусиль саме на сході і там продовжує наступати. Бо для ворога основний напрямок наступу саме там, адже агресор не полишає мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Тож, зараз гаряче і на сході, і на півдні.

Генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.

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