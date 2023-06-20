Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами - Маляр про контрнаступ

Нашим оборонцям доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ.
Противник не буде здавати позиції легко і ми повинні налаштуватись на те, що це буде жорсткий двобій.
Про це заявила заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр.
Власне те, що зараз і відбувається.
Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами. Бо критеріїв ефективності військових дій значно більше.
Операція, яка триває, має декілька завдань і військові ці завдання виконують.
Вони рухаються, бо повинні були рухатись. І найбільший удар ще попереду.
Попри те, що наші війська наступають на декількох напрямках півдня, ворог концентрує чимало своїх зусиль саме на сході і там продовжує наступати. Бо для ворога основний напрямок наступу саме там, адже агресор не полишає мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Тож, зараз гаряче і на сході, і на півдні.
Генерал Марк Міллі вважає, що на контрнаступ України піде значний час і за це доведеться заплатити високу ціну.
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