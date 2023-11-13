"Не відбудеться найближчим часом": оглядач The Economist оцінив шанси звільнення Криму

Воєнний оглядач The Economist Шашанк Джоши вважає, що імовірність звільнення Криму в найближчі 12 місяців є дуже низька.

Про це він заявив в інтерв'ю "УП".

На думку експерта, ймовірність звільнення Криму пов'язана з виснаженням Росії в цій війні.

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"Зараз імовірність звільнення Криму в найближчі 12 місяців дуже низька. Якщо ми опинимося в ситуації, коли ця війна триватиме кілька років, і Україна зможе вистояти в цій кампанії, не зазнавши політичного, економічного та військового виснаження, то я думаю, що все можливо – включаючи певний рівень потрясінь у Росії, який може призвести до звільнення Криму", – каже Шашанк Джоши.

Водночас, воєнний оглядач не бачить прямого воєнного шляху до звільнення Криму внаслідок наземного наступу.

"Якщо Крим і буде звільнений, то я підозрюю, що це буде частиною набагато ширшого врегулювання війни, яке не відбудеться найближчим часом. І іноді я хвилююся, що це може бути неможливим за життя цього російського президента", – підсумував він.

Раніше ми писали, які ракети можуть допомогти ЗСУ звільнити Крим та стати жахом для Росії.

Нагадаємо, колишній командир полку "Азов" і заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Крим доведеться повертати військовим шляхом, бо РФ не розуміє ніякої іншої мови крім мови сили.

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