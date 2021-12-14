"Не віддамо своєї свободи ніколи": Зеленський розповів, як Україна захищатиметься у разі нападу РФ

"Не віддамо своєї свободи ніколи": Зеленський розповів, як Україна захищатиметься у разі нападу РФ

Зеленський каже, що колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути РФ до змістовних переговорів щодо Донбасу.

У разі повномасштабного нападу РФ на Україну, військові ЗСУ захищатимуть свою землю й громадян за будь-яких обставин і від будь-яких посягань.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю La Repubblicа, пише пресслужба глави держави.

Зеленський наголосив, що українці ніколи не віддадуть своєї свободи. Утім, за його словами, колективних зусиль Європи та США, на жаль, не достатньо, щоб повернути російську сторону до змістовних переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Проте, очільник держави зауважив, що Україна беззаперечно вдячна країнам за надану підтримку.

"Ми захищатимемо нашу землю й наших людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань. Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних переговорів щодо миру на сході України", - сказав Зеленський.

Як приклад він навів навести одну з домовленостей "нормандського саміту" в Парижі 2019 року, яка не виконується й досі, – це домовленість щодо полонених.

"Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту", - вказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у разі повномасштабного нападу РФ на Україну, "війна прийде і до європейських країн".

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