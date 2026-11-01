Не віддамо те, що вони не змогли захопити: Зеленський про територіальні ультиматуми Кремля через США

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що головною темою можливої зустрічі лідерів — його самого, Путіна і Трампа, яку український лідер пропонує провести в Туреччині, має стати досягнення повного та безумовного припинення вогню.

Про це глава держави, який вчора зустрівся з Реджепом Ердоганом, перед від’їздом з Туреччини сказав в ексклюзивному інтерв’ю CNN TÜRK.

Реклама

За його словами, переговори на рівні технічних груп матимуть на порядку денному такі теми, як припинення вогню в енергетиці, морське припинення вогню та обмін полоненими. Вони обговорять, чи це можливо та як підготуватися до саміту лідерів.

Реклама

Водночас, головним пунктом порядку денного саміту лідерів Зеленський називає досягнення безумовного та повного припинення вогню, а також його моніторинг за допомогою «потужного механізму».

«Досягнення припинення вогню — це одне. Як ви будете його контролювати потім, як ви будете його контролювати і хто це буде контролювати — це зовсім інше. Потім йдеться про дорожню карту для припинення війни», — пояснив глава держави.

Ще однією дуже важливою темою він назвав гарантії безпеки для України.

«Нещодавно Росія також висловила бажання отримати гарантії безпеки. Однак, саме на нас напали. Ми є тією стороною, яка потребує гарантій безпеки. Але Росія також порушує це питання. Це означає, що всі готові його обговорювати», — додав Зеленський.

Реклама

Питання територій

Зеленський вкотре повторив, що не збирається визнавати окуповані українські території частиною Росії.

«Ми не можемо погодитися з тим, що наші східні території, включаючи Крим, який перебуває під тимчасовою російською окупацією, належать Росії. Це суперечило б нашій честі, волі нашого суспільства та нашій Конституції. Вони вимагають, щоб ми добровільно відмовилися від територій, які їм самим захопити не вдалося. Це нерозумна ідея. Вона ірраціональна», — запевнив він.

Він додав, що Москва намагається передавати такі вимоги Україні через різних посередників, в тому числі американських.

«Територіальне питання надзвичайно делікатне. Перш за все, ми повинні думати про людей. Ми повинні вирішувати їхні проблеми. Ми повинні обговорювати питання на рівні керівництва, такі як: „Як ми будемо жити далі?“ та „Якими будуть гарантії безпеки?“ І найголовніше, як зупинити війну та запобігти її повторному початку», — підсумував Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав територіальну цілісність України та зробив заяву про морські атаки.

Також ми писали, що під час зустрічі у Туреччині Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган узгодили подальшу роботу Чорноморського зернового коридору й обговорили розширення майбутнього дипломатичного майданчика.

Новини партнерів