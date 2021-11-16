У "Слузі народу" прокоментували ДТП із нардепом Ковальовим: "Отримав незначні травми"

Нардеп не виключає, що міг порушити ПДР.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов отримав незначні травми.

Про це повідомила речниця фракції "СН" Юлія Палійчук.

За її словами, політик рухався головною дорогою і мав перевагу в русі. Водночас Ковальов "не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність".

"У цьому інциденті постраждав лише метал. Олексій Ковальов звернувся до Білоцерківської лікарні, де йому було діагностовано незначні травми", - вказала представниця "слуг".

Палійчук додала, що нардеп з власної ініціативи здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин. "Результати показали, що алкоголю, чи наркотичних речовин у крові депутата не виявлено", - наголосила вона.

Речниця фракції "СН" зауважила, що конфлікт між водіями відсутній: обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної.

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"Щодо автомобіля, в якому перебував Олексій Ковальов, то він перебуває в користуванні народного депутата. Інформація про це буде вказана ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року", - підсумувала Палійчук.

Як повідомлялося, інцидент стався у понеділок, 15 листопада, на трасі Київ - Одеса поблизу села Хлепче в місці розвороту зустрічного транспорту.

Легковий автомобіль Mercedes Benz, за кермом якого перебував 32-річний Ковальов, зіткнувся із вантажівкою MAN з 52-річним водієм. Обставини аварії нині з'ясовує Державне бюро розслідувань.

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