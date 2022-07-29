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Не виключено, що Польща може підтримати ідею Естонії щодо візових обмежень для росіян

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Не виключено, що Польща може підтримати ідею Естонії щодо візових обмежень для росіян

Фото: pixabay.com

Польща підтримує ініціативи партнерів стосовно санкцій проти Росії, це стосується й візових обмежень для росіян, запроваджених урядом Естонії.

Про це заявив під час пресконференції речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, - пише Укрінформ.

“Загалом Польща є прихильником далекосяжних санкцій. Відтак, такого типу ініціативи, особливо ті, які пропонують наші партнери з Центрально-Східної Європи, як правил, нами підтримуються”, - зауважив Мюллер.

Поки що не знає деталей санкцій, запропонованих Таллінном.

Нагадаємо, раніше влада Естонії вирішила не допускати тенісистів з Росії та Білорусі до змагань на своїй території.

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