Не виключено, що Польща може підтримати ідею Естонії щодо візових обмежень для росіян

Польща підтримує ініціативи партнерів стосовно санкцій проти Росії, це стосується й візових обмежень для росіян, запроваджених урядом Естонії.
Про це заявив під час пресконференції речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, - пише Укрінформ.
“Загалом Польща є прихильником далекосяжних санкцій. Відтак, такого типу ініціативи, особливо ті, які пропонують наші партнери з Центрально-Східної Європи, як правил, нами підтримуються”, - зауважив Мюллер.
Поки що не знає деталей санкцій, запропонованих Таллінном.
Нагадаємо, раніше влада Естонії вирішила не допускати тенісистів з Росії та Білорусі до змагань на своїй території.
Читайте також:
- Росія планує провести військові навчання у районі Курильських островів: Японія вимагає скасувати їх
- Уряд Латвії погодив збільшення військової підтримки Україні
- Польща та Литва заявили, що готові дискувати з НАТО щодо приєднання України