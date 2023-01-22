"Не викручуємо руки та не вмовляємо": у Білому дому прокоментували переговори з Німеччиною щодо Leopard

Розповідаючи про результати зустрічі в Рамштайні, координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що у питанні надання танків Україні «Німеччина проходить через свій власний процес щодо танків Leopard».

Про це пише «Голос Америки».

«Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині», – підкреслив Кірбі.

«Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини», – додав він.

Зауважимо, що Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни. За словами Кірбі, вона є «одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору саме фінансової допомоги» і союзники це «високо цінують».

«Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов’язково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках», – резюмував Кірбі.

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Ситуація з передачею Україні танків Leopard

Зауважимо, ще до зустрічі у Рамштайні американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що очільник Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Пісторіусом не змогли домовитися про передавання Україні танків Leopard 2.

Також у німецькому Бундестагу партії не змогли винести на голосування питання про надання Україні Leopard 1 і Leopard 2 через те, що кілька фракцій виступили проти.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що танки німецького виробництва погоджуються передати Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія, проте на це необхідна згода від держави, яка має права на цю техніку, – від Німеччини.

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