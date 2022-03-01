Не вірити запевненням РФ про безпеку: Кислиця наголосив, що гуманітарні коридори можуть стати мішенню для російської армії

Не вірити запевненням РФ про безпеку: Кислиця наголосив, що гуманітарні коридори можуть стати мішенню для російської армії

"Слова Росії часто, якщо не завжди, не відповідають її діям" - нагадав постпред України в ООН.

Запевнення Росії про евакуацію цивільного населення з найнебезпечніших районів атакованої України можуть виявитися черговою брехнею, а автобуси з людьми перетворитися на легку мішень.

Таку думку озвучив членам Ради Безпеки ООН постійний представник України Сергій Кислиця, - пише Укрінформ.

"Існує багато термінових завдань. Зокрема, узгодити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із найнебезпечніших районів", - зауважив Кислиця.

Водночас він попередив: "Не можна вірити запевненням Росії про безпеку. Слова Росії часто, якщо не завжди, не відповідають її діям".

У цьому зв’язку дипломат підкреслив, що російські політики й дипломати навіть в ООН стверджували, що не буде вторгнення, не буде нападу на Україну.

"Тому такі (гуманітарні – ред.) коридори можуть стати легкою мішенню для російської армії", - наголосив український дипломат.

Він додав, що агресія РФ проти України – це не тільки криза у сфері безпеки, це ще й гуманітарна криза.

"Ця війна, розв’язана за свідомим вибором (Путіна – ред.), це не просто порушення міжнародного права, а й порушення усвідомлення світу", - наголосив Кислиця.

Він також закликав міжнародну спільноту фіксувати всі випадки порушення міжнародного права й міжнародного гуманітарного права в Україні.