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Не вірити запевненням РФ про безпеку: Кислиця наголосив, що гуманітарні коридори можуть стати мішенню для російської армії

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Не вірити запевненням РФ про безпеку: Кислиця наголосив, що гуманітарні коридори можуть стати мішенню для російської армії

УНІАН

"Слова Росії часто, якщо не завжди, не відповідають її діям" - нагадав постпред України в ООН. 

Запевнення Росії про евакуацію цивільного населення з найнебезпечніших районів атакованої України можуть виявитися черговою брехнею, а автобуси з людьми перетворитися на легку мішень.

Таку думку озвучив членам Ради Безпеки ООН постійний представник України Сергій Кислиця, - пише Укрінформ. 

"Існує багато термінових завдань. Зокрема, узгодити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із найнебезпечніших районів", - зауважив Кислиця.

Водночас він попередив: "Не можна вірити запевненням Росії про безпеку. Слова Росії часто, якщо не завжди, не відповідають її діям".

У цьому зв’язку дипломат підкреслив, що російські політики й дипломати навіть в ООН стверджували, що не буде вторгнення, не буде нападу на Україну.

"Тому такі (гуманітарні – ред.) коридори можуть стати легкою мішенню для російської армії", - наголосив український дипломат.

Він додав, що агресія РФ проти України – це не тільки криза у сфері безпеки, це ще й гуманітарна криза.

"Ця війна, розв’язана за свідомим вибором (Путіна – ред.), це не просто порушення міжнародного права, а й порушення усвідомлення світу", - наголосив Кислиця.

Він також закликав міжнародну спільноту фіксувати всі випадки порушення міжнародного права й міжнародного гуманітарного права в Україні.

ООН відреагувала на вторгнення Росії в Україну

ООН відреагувала на вторгнення Росії в Україну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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