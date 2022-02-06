"Не вірте апокаліптичним прогнозам": Кулеба прокоментував ймовірність російського вторгнення

За словами очільника МЗС, "це ворог має нас боятися, а не ми його".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував опубліковану раніше американськими ЗМІ інформацію про різні сценарії вторгнення Росії на територію України.

Про це очільник МЗС написав у Тwitter.

Кулеба закликав українців не вірити "апокаліптичним прогнозам". Він запевнив, що "сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру громадян у свою державу".

"В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Це ворог має нас боятися, а не ми його", — зазначив міністр.

Нагадаємо, американські ЗМІ пишуть, що Путін зібрав уже 70% сил, необхідних для здійснення найбільшої військової операції на суші в Європі від 1945 року. В адміністрації президента США начебто повідомили про п’ять можливих сценаріїв нападу Росії.

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