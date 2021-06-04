"Не вірте висловлюванням Протасевича": Тихановська впевнена, що у журналіста тортурами вибивали свідчення

Опозиціонерка зауважила, що останніми місяцями з'являлося декілька відеозаписів із "зізнаннями" людей на підтримку Лукашенка.

Головна білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що "інтерв'ю" співзасновника Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, в якому він засудив дії опозиції і похвалив режим Лукашенка, було дане під тиском і тортурами.

Про це вона заявила у Варшаві на спільній пресконференції з мером польської столиці Рафалом Тшасковським повідомляє, цитує "Укрінформ".

“Упродовж останніх місяців ми мали декілька таких відеозаписів, на яких люди шкодують про свою участь в акціях протесту. Але ми маємо розуміти, в яких умовах перебувають ці люди: до них застосовуються тортури і насильства. Тому ми не повинні вірити висловлюванням, зокрема Романа Протасевича, оскільки усвідомлюємо, яким чином їх примусили до таких свідчень”,- сказала Тихановська.

Крім цього, вона зауважила на неможливості наразі проводити безпосередні переговори опозиції з Лукашенком, оскільки він “не сяде за стіл переговорів”. Опозиціонерка висловила сподівання, що у білоруській владі та бізнесі є люди, які розуміють, що з режимом Лукашенка “Білорусь не повинна мати нічого спільного”.

“Зараз ми ідентифікуємо відповідні сили, які будуть посередниками в цьому процесі. Без сумніву, якісь переговори відбуватимуться, і ми сподіваємося, що вони приведуть до перехідного періоду і проведення вільних виборів”, - додала опозиціонерка.

На її думку, “зупинити насилля і політичні переслідування” міг би додатковий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Нагадаємо, що Роман Протасевич з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників, а також заявив, що "безумовно поважає" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

державного каналу Білорусі ОНТ. В "інтерв'ю" він дав низку свідчень проти себе і своїх соратників, а також заявив, що "безумовно поважає" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Протасевичу "інтерв'ю" далося важко і емоційно, Затриманий не витримав і заплакав .

. Сім'я затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича впевнена, що опозиціонер давав "інтерв'ю" білоруському телеканалу під фізичним і психологічним тиском.

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