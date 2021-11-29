"Не визнаю грузинське правосуддя": Саакашвілі у суді зробив гучну заяву і звернувся до українців

"Не визнаю грузинське правосуддя": Саакашвілі у суді зробив гучну заяву і звернувся до українців

Саакашвілі зауважив, що зіткнувся із тортурами, однак "тримається". "Я навчився цьому в Україні", - наголосив політик.

Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі "не визнає прокуратуру та грузинське правосуддя".

Відповідну заяву він озвучив у понеділок, 29 листопада, під час судового засідання у Тбіліському міському суді.

"Я не визнаю прокуратуру та грузинське правосуддя. Я тут не для того, щоб стати частиною наперед написаної комедії", - висловився колишній грузинський лідер.

Він також звернувся до українців: "Я хочу проінформувати вас про те, що до мене використовували тортури і недлюдську поведінку, але я тримаюся і також навчився цьому в Україні. Я дуже вам вдячний!"

Політик зазначив, що повернувся на батьківщину, залишивши високооплачувану та престижну посаду в Україні, через "шалену" любов до своєї країни.

"Я відклав усе убік, відмовився, принаймні тимчасово, і приїхав. Я точно знав, що мене можуть вбити дорогою чи коли я приїду, як Звіада Гамсахурдію, - вказав Саакашавілі. - Щоночі мені снилася Грузія - Батумі, Абхазія (...). І відчуття, що ми все це втрачаємо, ставало дедалі нестерпнішим. Наш народ втрачає свою батьківщину".

Експрезидент Грузії назвав своє ув'язнення "найбільшою ганьбою" та "класичною російською комбінацією".

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"Я став першим лідером Грузії після царя Луарсаба, якого посадили до в'язниці?! Це найбільша ганьба для усіх, хто займається цим. Це найбільше приниження, яке ми пережили… Я не вірю, що вони грузини. Це класична російська комбінація", - продовжив він.

Зауважимо, що під час судового засідання під приміщенням установи виникли сутички між прихильниками Саакашвілі та силовиками, які застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Як пише Radio Tavisupleba, під час акції протесту правоохоронці затримали 15 людей. Їх звинуватили у хуліганстві та непокорі поліції.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Сьогодні на суді розглядається справа щодо розгону мітингу 7 листопада 2007 року.

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