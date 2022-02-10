Не воюватимуть в Україні, але забезпечать оборону союзників: до Польщі прибула третя за день група американських десантників

Не воюватимуть в Україні, але забезпечать оборону союзників: до Польщі прибула третя за день група американських десантників

Раніше до Польщі вже прибули два борти з американськими десантниками.

Третій за добу американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III із підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США 9 лютого прибув до Польщі.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на інформацію західних авіаційних ресурсів.

Літак, що вилетів з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлився в аеропорту польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною. Там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Раніше цієї ж доби до Польщі вже прибули два борти з американськими десантниками.

Напередодні в аеропорту Ряшів-Ясенка також приземлилися чотири військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

За наявною інформацією, до Польщі вже перекинуто щонайменше 1050 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США. З початку тижня туди здійснили рейси щонайменше 11 американських військово-транспортних літаків.

За повідомленням командування армії США в Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще 6 лютого. Військово-транспортний літак доставив до Ряшіва командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донах'ю, кілька десятків військовослужбовців та військову техніку.

Раніше на авіабазу у Вісбадені в Німеччині вже прибули 300 військовослужбовців оперативної штабної групи 18 повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-а дивізія.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією через російську агресію перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

При цьому він уточнив, що ці війська не воюватимуть в Україні, вони мають забезпечити надійну оборону союзників по НАТО.

Загалом близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, уточнив він.

Кірбі сказав, що найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщена до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів, які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі, зазначив він.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання до Європи 8,5 тис. військовослужбовців. "Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання у разі наказу", — резюмував Кірбі.

Як повідомлялося, на тлі накопичення військ держави-агресора біля українських кордонів західні політики продовжують шукати вихід із кризи. Так, у Берліні відбулися переговори у форматі Веймарського трикутника : там зібралися лідери Франції, Німеччини та Польщі. Вони вважають, що у протистоянні з Росією Європа має говорити одним голосом.

Анжей Дуда щойно повернувся з Китаю. Еманнуель Макрон відвідав Москву, а потім Київ. Олаф Шольц говорив про можливу війну за Україну під час свого першого візиту на посаду канцлера Німеччини до Вашингтона.

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