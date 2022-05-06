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"Не воював, не гинув": Подоляк показав, що влада РФ відповідає батькам "зниклого" екіпажу крейсера "Москва"

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"Не воював, не гинув": Подоляк показав, що влада РФ відповідає батькам "зниклого" екіпажу крейсера "Москва"

http://nikvesti.com

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк показав документ, який надійшов батькам одного зі строковиків, що служив на крейсері "Москва". Там йдеться, що крейсер не брав участі у "воєнній операції", а хлопець зник безвісти.

За словами Подоляка, водночас в Росії генерали готують до відправки на війну нову партію військових.

Про це радник керівника ОП написав у Мережі 6 травня.

"Один із головних російських пропагандистських міфів – "росіяни своїх не кидають". Ще як кидають! Кидають, забувають, втрачають, спалюють, викреслюють із історії. Ось і батько строковика (!), який служив на крейсері "Москва", досі не може дізнатися про долю сина. Один із тисяч покинутих", – йдеться у повідомленні Подоляка.

"Не воював, не гинув, просто зник ­– розводять руками російські генерали, готуючи до відправки в Україну нову партію смертників. Ні почестей, ні слави, ні виплат, ні медалей. Хто загинув, той програв, хто вижив – залишився калікою з тавром ганьби на все життя. Батьківщина (РФ) покине завжди", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, 13 квітня українські протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва" і він затонув. Спершу Москва не хотіла офіційно визнавати цей факт і заявляла, що на борту виникла пожежа, але крейсер нібито ще в стані плавучості. Проте за два дні все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

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