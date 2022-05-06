"Не воював, не гинув": Подоляк показав, що влада РФ відповідає батькам "зниклого" екіпажу крейсера "Москва"

"Не воював, не гинув": Подоляк показав, що влада РФ відповідає батькам "зниклого" екіпажу крейсера "Москва"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк показав документ, який надійшов батькам одного зі строковиків, що служив на крейсері "Москва". Там йдеться, що крейсер не брав участі у "воєнній операції", а хлопець зник безвісти.

За словами Подоляка, водночас в Росії генерали готують до відправки на війну нову партію військових.

Про це радник керівника ОП написав у Мережі 6 травня.

"Один із головних російських пропагандистських міфів – "росіяни своїх не кидають". Ще як кидають! Кидають, забувають, втрачають, спалюють, викреслюють із історії. Ось і батько строковика (!), який служив на крейсері "Москва", досі не може дізнатися про долю сина. Один із тисяч покинутих", – йдеться у повідомленні Подоляка.

"Не воював, не гинув, просто зник ­– розводять руками російські генерали, готуючи до відправки в Україну нову партію смертників. Ні почестей, ні слави, ні виплат, ні медалей. Хто загинув, той програв, хто вижив – залишився калікою з тавром ганьби на все життя. Батьківщина (РФ) покине завжди", – додав радник голови ОП.

Один из главных пропагандистских мифов – «русские своих не бросают». Ещё как бросают! Бросают, забывают, теряют, сжигают, вычеркивают из истории. Вот и отец срочника (!), служившего на крейсере «Москва», до сих пор не может узнать судьбу сына. Один из тысяч брошенных. (1/2) pic.twitter.com/lB0XrNletf — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 6, 2022

Нагадаємо, 13 квітня українські протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва" і він затонув. Спершу Москва не хотіла офіційно визнавати цей факт і заявляла, що на борту виникла пожежа, але крейсер нібито ще в стані плавучості. Проте за два дні все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

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