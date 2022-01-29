"Не впевнений, що це хороша справа для майбутнього ЄС": Резніков про відмову Німеччини надати Україні зброю

"Не впевнений, що це хороша справа для майбутнього ЄС": Резніков про відмову Німеччини надати Україні зброю

За словами міністра, За його словами, це не те європейське лідерство, яке очікується від великої західної країни.

Відмова Німеччини надати Україні зброю навряд чи буде хорошою для майбутнього Європейського Союзу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Le Figaro.

"Я не дуже розумію справжні причини цього, адже нова коаліція не повинна бути набагато менш пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним, на відміну від попереднього уряду. Чи це просто політичний прагматизм? Я не впевнений, що це хороша справа для майбутнього Європейського союзу", - сказав міністр.

Водночас Резніков сподівається, що Німеччина передумає щодо поставок зброї Україні.

"Але я сподіваюся, що німці змінять свою позицію. Адже ми просимо зброю, щоб захистити нашу країну", - резюмував він.

Нагадаємо:

Раніше Резніков заявив, що якщо Німеччина не змінить свою позицію щодо протистояння гібридній агресії Росії, то може отримати проблеми у вигляді Німецької Демократичної Республіки (НДР або Східна Німеччина — держава соціалістичного табору, підконтрольна СРСР).

Наступного тижня українські бійці ООС зможуть опанувати нову зброю британсько-шведського виробництва

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