Не все пройшло погано: Єрмак про вплив "дзвінка Путіна" на зустріч з Трампом

Андрій Єрмак / © ТСН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа 17 жовтня не була провальною, хоча Київ і не отримав усіх рішень «тут і зараз».

Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, розмова заклала фундамент для подальшої роботи, а головним досягненням стала фіксація спільної позиції щодо переговорів.

Єрмак не погодився з оцінкою, що зустріч президентів минула погано. Водночас він визнав, що на перебіг діалогу вплинули зовнішні фактори.

«Так, ми не отримали всіх рішень, на які розраховували тут і зараз: дзвінок Путіна, безсумнівно, зіграв свою роль», — сказав Єрмак.

Він підкреслив, що це був «не спринт за миттєвими перемогами, а радше закладання фундаменту для подальшої роботи».

Ключовим результатом розмови у Вашингтоні, за словами голови ОП, стала фіксація спільної стратегічної позиції України та США.

«Головне, що розмова завершилася фіксацією спільної стратегічної позиції держав — будь-які переговори і, як наслідок, припинення вогню, можливі тільки з прив’язкою до поточної лінії зіткнення», — наголосив він.

Єрмак запевнив, що діалог між Києвом та Вашингтоном триває, але попередив, що не варто очікувати миттєвих результатів від кожної розмови.

«Це не означає, що він завжди має приносити стовідсотковий результат… Іноді для отримання результату, крім зусиль, потрібно і дуже багато часу», — додав глава Офісу президента.

Нагадаємо, у FT написали про нові пропозиції Трампа на адресу Зеленського.

Так, на зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна.

«Якщо Путін цього захоче, він знищить вас», — процитувало джерело ймовірні слова Трампа.