"Не все там так просто": Арестович про ситуацію з мером Куп'янська, який "здав" місто російській армії

"Не все там так просто": Арестович про ситуацію з мером Куп'янська, який "здав" місто російській армії

За його словами, ситуація з'ясовується.

Ситуація з мером Куп'янська Харківської області Геннадієм Мацегорою, який "здав" місто російській армії, з'ясовується.

Про це у неділю, 27 лютого, під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Куп'янськ. З'ясовується ситуація, незважаючи на запис з мером Куп'янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто. Ми з'ясовуємо ситуацію. Не все там так просто", - зазначив він.

Як повідомлялось, мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора "здав" місто російській армії. Чоловік записав відеозвернення та заявив, що прийняв це рішення. Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду.