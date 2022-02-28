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"Не все там так просто": Арестович про ситуацію з мером Куп'янська, який "здав" місто російській армії

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"Не все там так просто": Арестович про ситуацію з мером Куп'янська, який "здав" місто російській армії

Фото: скріншот із відео

За його словами, ситуація з'ясовується.

Ситуація з мером Куп'янська Харківської області Геннадієм Мацегорою, який "здав" місто російській армії, з'ясовується. 

Про це у неділю, 27 лютого, під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Куп'янськ. З'ясовується ситуація, незважаючи на запис з мером Куп'янська і численні запевнення росіян, що вони захопили місто. Ми з'ясовуємо ситуацію. Не все там так просто", - зазначив він. 

Як повідомлялось, мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора "здав" місто російській армії. Чоловік записав відеозвернення та заявив, що прийняв це рішення. Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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